Auto knalt op boom in Nijverdal, bestuurder met spoed naar ziekenhuis

Wielrenner (22) gewond naar ziekenhuis na aanrijding in Hellen­doorn, fiets en auto flink beschadigd

HELLENDOORN - Een jonge wielrenner (22) is dinsdagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding met een auto op de Hearsingel in Hellendoorn. De fietser is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.

2 augustus