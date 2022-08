Auto knalt tegen boom tussen Markelo en Holten, bestuurder had alcohol op

Nijverdal­se motorcros­ser Cas Valk kroont zich als Europees kampioen

De Nijverdalse motorcrosser Cas Valk heeft in Finse Hyvinkää de Europese titel veroverd in de 125cc-klasse van de MX. Het is het eerste kampioenschap voor de 16-jarige coureur uit de regio in de Emx125.

