Auto komt in sloot en ramt boom in Hoge Hexel

Wessels Mode in Rijssen omzeilt de lockdown: ‘Als onze klanten niet naar de winkel mogen dan gaat onze winkel naar de klanten’

17 december RIJSSEN - De winkel bezoeken mag niet en online shoppen is niet meteen hun ding. Daarom heeft damesmodezaak Wessels Mode in Rijssen iets bedacht om zijn klanten tijdens de harde lockdown toch te voorzien van een modieuze jurk, een warme winterjas of een stijlvol ensemble.