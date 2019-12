Auto komt in sloot terecht na rammen verkeersbord in Holten

Muziekpro­du­cer Edwin van Hoevelaak uit Holten: ‘Mijn leven is gelukt’

28 december De hit Leef ontstond vier jaar geleden in het hoofd van Edwin van Hoevelaak, muziekproducer, eigenaar van Rooftop Studio’s in Holten. Tijdens een schrijverskamp voor de zanger André Hazes stond de basis van tekst en muziek binnen een half uur op papier. „Het nummer raakt je zodra je het hoort. Dan heb je de neiging om het uit te schreeuwen. En echt niet alleen bij feestjes, of in de kroeg. Ook bij een uitvaart draaien mensen dit. Dat vind ik persoonlijk wel heel bijzonder.”