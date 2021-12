Auto raakt door gladheid van de weg in Hellendoorn, bestuurder lichtgewond

Nijverdal­se speciaal­zaak overspoeld met telefoon­tjes over nieuwe metaalde­tec­tor: ‘Je kunt er ook mee duiken’

NIJVERDAL - Grote opwinding in de wereld van de ‘zoekers’, want binnen enkele dagen of weken komt eindelijk de nieuwe XP Dēus 2 op de markt. „Het paradepaardje onder de metaaldetectors”, zegt Elise ter Braake, eigenaresse van Detect Metaaldetectors in Nijverdal. Zij schakelde zelfs een makelaar in om een geschikte demonstratieplek te zoeken.

