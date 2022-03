Auto rijdt 150 meter langs verkeerde kant vangrail in Nijverdal en slaat over de kop, bestuurder op de vlucht

Ridder­strijd Avonturen­park Hellen­doorn krijgt langzaam vorm: wel of geen verfje?

HELLENDOORN - De Ridderstrijd. Zo heet de nieuwe achtbaan van Avonturenpark Hellendoorn. Er is al veel over naar buiten gebracht, maar slechts weinigen hebben de nieuwe attractie in opbouw, ook daadwerkelijk gezien. Dinsdag gingen de poorten even open voor de nieuwsjagers om de achtbaan met eigen ogen te zien.

22 februari