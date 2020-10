Auto rijdt tegen vangrail in Rijssen; bestuurder is spoorloos

Automobi­list gewond na knal tegen boom tussen Hellen­doorn en Den Ham

19 oktober HELLENDOORN – Een automobilist is maandag vroeg in de ochtend gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk op de Hammerweg in het buitengebied van Hellendoorn. In een scherpe bocht naar links raakte de bestuurder de macht over het stuur kwijt, raakte in de slip en knalde met de achterzijde van de auto tegen een boom aan.