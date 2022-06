Auto's botsen frontaal op elkaar in Hellendoorn: twee bestuurders naar het ziekenhuis

Vinoloog Renate Mols wil haar eigen wijn maken in Holten

HOLTEN - Renate Mols mag zich sinds kort vinoloog noemen, een wijnexpert. In de Wijnkamer Holten aan huis geeft ze wijnproeverijen en wijncursussen. Maar haar droom is nog niet volledig uitgekomen, want het liefst maakt ze ook nog zelf wijn. In haar tuin aan de rand van Holten staan nu 130 wijnstokken. Een leuk begin, maar nog liever wil ze een eigen wijngaard aan het Zandvoortspad.

20 juni