Auto's botsen op N35 tussen Nijverdal en Mariënheem, verkeer wordt omgeleid

Teveel goederen­trei­nen door Wierden: verbazing om gebrek aan handhaving

18 september WIERDEN - Er rijden teveel goederentreinen over de spoorlijn door de gemeente Wierden. Het zorgt voor overlast bij omwonenden aan de Hexelseweg. Maar het rijk weigert te handhaven. Het CDA Wierden-Enter is ‘hogelijk verbaasd’ over de gang van zaken. Bovenal is er ernstige hinder voor aanwonenden. Zij trillen rond middernacht in hun bed.