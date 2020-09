Auto slaat over de kop bij Hellendoorn en crasht tegen woning

De ondernemen­de broers van het Landgoed Het Rheins: ‘De crisis treft ons hard, maar we richten ons op 2021'

7:46 ENTER - Bart wilde boer worden, Rien horecaondernemer. Beide wensen kwamen samen toen de broers Mol twintig jaar geleden het melkveebedrijf van hun ouders combineerden met een kinderboerderij en horeca: het Landgoed Het Rheins. Met succes, ook al gooit de coronacrisis nu roet in het eten. „Ons vizier is gericht op 2021, dan maken we het verlies dubbel en dwars goed.”