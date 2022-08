Auto slaat over de kop op A1 bij Enter: bestuurder met spoed naar ziekenhuis

Jacqueline en Gerard maken glashelde­re opnamen van beverstel uit Hancate: ‘Ze knaagden nog even lekker aan een boom’

Dat er een bever in de Regge tussen Hellendoorn, Lemele en Den Ham leeft, wisten we. Maar het dier is nu ook op video vastgelegd. En wat blijkt. Er leven zelfs twee bevers in het gebied. Jacqueline Albers uit Geesteren schoot afgelopen week prachtige beelden van de bevers.

28 juli