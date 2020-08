Auto vliegt in brand op A1 bij Holten: file

Burgemees­ter met emmers in de weer, sporthal staat blank: Noodweer raakt Wierden en Vriezen­veen

18 augustus VRIEZENVEEN/WIERDEN - Het was kort maar hevig. De onweersbui die maandagavond laat boven onze regio hing, teisterde vooral Vriezenveen en Wierden. Sporthal De Stamper in Vriezenveen stond blank. In Wierden moest burgemeester Doret Tigchelaar zelf met emmertjes in de weer.