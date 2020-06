Auto vliegt vlak bij tankstation langs A1 bij Holten in brand

Waterlei­ding­breuk in Wierden: ‘Minimaal twintig huishou­dens zonder water’

6 juni WIERDEN - Aan de Schapendijk in Wierden is een lek in een waterleiding ontstaan. Volgens een omwonende zitten minimaal twintig huishoudens zonder water. Vitens verwacht de leiding rond 00:00 uur weer te hebben gemaakt.