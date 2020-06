Autobrand bij tankstation in Holten: hoe riskant is het?

HOLTEN - Flink schrikken was het maandagochtend op het Shell-tankstation langs de A1 bij Holten, waar een bestuurster van een brandende auto in paniek haar auto stopte . Het vuur sloeg niet over naar het tankstation. Maar hoe riskant is een autobrand bij een tankstation eigenlijk?

Een autobrand op een tankstation klinkt misschien als een levensgevaarlijke combinatie. Toch wijkt de brandweer bij degelijke incidenten niet af van de gebruikelijke procedure. „Er is geen verhoogd risico. We hebben het incident vanochtend aangepakt als ‘gewone’ autobrand. We hadden aan één wagen voldoende en wanneer de brand was overgeslagen, hadden we opgeschaald”, zegt Wendy Franke, woordvoerder bij Brandweer Twente.

Hoe dat kan? Tankstations zijn uitgerust met voorzieningen voor brandveiligheid. Zo beschikken ze over zeer gevoelige rook- en hittedetectoren en een noodknop. Wanneer deze iets registeren wordt de toevoer naar de ondergrondse brandstoftanks afgesloten. Het is derhalve vrijwel onmogelijk dat de tanks in brand vliegen en exploderen.

Noodknop

Toen Shell-medewerkers de brandende en rokende auto aan zagen komen rijden, drukten zij direct op de noodknop en hebben ze de brandweer gebeld. De oplettende medewerkers probeerden de brand tevergeefs met poederblussers te blussen.

De brandweer was binnen tien minuten ter plekke bij het tankstation op parkeerplaats Struik. Al snel was alles onder controle. De rust keerde ’s ochtends alweer terug bij het tankstation.

Auto in brand: wat nu?

De brandweer adviseert bestuurders die tijdens het rijden brand in hun voertuig constateren zo snel mogelijk op een veilige plek te parkeren, voor de brand zich verder kan ontwikkelen en rook ingeademd kan worden. „Het liefst langs de weg en niet in de buurt van viaducten of gebouwen. Dan kan de brand overslaan”, zegt Wendy Franke.