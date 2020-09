Automobilist knalt vol tegen boom bij Sallandse Heuvelrug

Hardloper aangereden in Nijverdal: met spoed naar ziekenhuis

15 september NIJVERDAL - Een hardloper is deze dinsdagavond aangereden door een auto in Nijverdal. De sporter werd op een rotonde bij de Baron Van Sternbachlaan in Nijverdal geschept. Het slachtoffer is met spoed in de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.