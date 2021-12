Automobilist rijdt nabij Haarle 70 kilometer per uur te hard: rijbewijs kwijt

Regge­streek zonder vuurwerk, maar het carbid­schie­ten kan wel doorgaan

WIERDEN/RIJSSEN/HOLTEN/NIJVERDAL - Het einde van het jaar nadert met rasse schreden. Een jaarwisseling zonder vuurwerk, want dat is door de overheid verboden. Blijft het dus doodstil op de laatste dag van het jaar? Zeker niet, want de traditie van het schieten met carbid kan ook dit jaar grotendeels doorgaan. De gemeenten in de Reggestreek verbieden dat niet.

4 december