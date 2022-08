Aveleijn bouwt oude pastorie van Dorpskerk in Wierden om tot zorgcomplex

WIERDEN - Aveleijn was al een tijdje op zoek naar ruimte voor nieuwe zorgappartementen in Wierden en heeft die plek nu gevonden. De zorgorganisatie bouwt de voormalige pastorie van de hervormde kerk aan de Burgemeester J.C. van den Bergplein om tot een wooncomplex met 32 zorgappartementen. Dat plan lag er al in 2020, maar lag lang stil door de coronacrisis.

Een mooie opsteker voor Wierdenaren met een verstandelijke beperking. Die moeten nu meestal naar woonvormen buiten hun vertrouwde gemeente, als blijkt dat ze 24 uur lang intensieve zorg nodig hebben. In Wierden is namelijk al jaren een tekort aan woningen voor deze doelgroep.

De provincie Overijssel zocht dat in 2019 eens uit en stelde vast dat er in Wierden tot 2030 een tekort van 40 zorgappartementen is. Met een wooncomplex voor 32 cliënten slaat Aveleijn dus een flinke slag om dat tekort terug te dringen.

Hervormde kerk

De locatie van het nieuwe zorgcentrum is opvallend, want Aveleijn bouwt de vroegere pastorie van de hervormde kerk. Het huidige woonhuis is omgeven door een ruime, parkachtige tuin en omheind door een hek.

Het pand is en de bijbehorende grond blijven wel in eigendom van de Hervormde Gemeente Wierden. Er is wel gesproken over koop, maar de kerk wil het perceel liever behouden en er iets meedoen wat past bij de eigen idealen. Zorgappartementen voor gehandicapten passen wat dat betreft uitstekend in het plaatje.

Niet direct bouwen

Wanneer de verbouwing begint, is nog niet bekend. Voor Aveleijn kan beginnen, moet eerst de bestemming van het gebied nog worden aangepast. Dat kost altijd wat tijd. Onderzoeken naar de mogelijkheden op het terrein zijn al wel afgerond en ook door de gemeente Wierden goedgekeurd.

Het woonhuis wordt op dit moment nog tijdelijk bewoond. Dat loopt af als de verbouwing gaat beginnen.