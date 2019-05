Avonturenpark Hellendoorn baalt: nieuwe botsauto's moeten terug naar Italiaanse leverancier

VideoHELLENDOORN - Fort Knalkruit is de splinternieuwe attractie op het Avonturenpark Hellendoorn. En ze is in trek, ook al is de helft van de baan buiten gebruik. Een deel van de nieuwe botsauto’s is terug naar de leverancier.