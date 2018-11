Avonturenpark Hellendoorn bouwt nieuwe attractie in Dreumesland

Kosten bestrij­ding eikenpro­ces­sie­rups in Wierden bijna 10 keer hoger dan 5 jaar geleden

11:34 WIERDEN - De kosten voor de bestrijding van eikenprocessierupsen is in 2018 ten opzichte van vijf jaar geleden bijna vertienvoudigd. Naar verwachting komen de kosten voor de schoonmaakoperaties dit jaar op ongeveer 35.000 euro uit. In 2013 was dat 3.800 euro, toen er 23 nesten zijn verwijderd. Dit jaar waren dat er 103.