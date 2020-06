Avonturenpark Hellendoorn verkoopt oude wielen van achtbaan en die vliegen de deur uit

Autobrand bij tankstati­on in Holten: hoe riskant is het?

16:10 HOLTEN - Flink schrikken was het maandagochtend op het Shell-tankstation langs de A1 bij Holten, waar een bestuurster van een brandende auto in paniek haar auto stopte. Het vuur sloeg niet over naar het tankstation. Maar hoe riskant is een autobrand bij een tankstation eigenlijk?