Avonturenpark vernieuwt: Zoek Roger in de nieuwe Hellendoornse jungle

‘En dan nog die Riviervaart, je hebt er pret voor tien!’, zingt Dwerry de Dwerg. In een reclamespotje van het Avonturenpark Hellendoorn uit 1979. De toenmalige Riviervaart, tegenwoordig Jungle Monster, is in 1979 splinternieuw. Gewillig stappen parkgasten in een boot om via een meanderend waterbaantje langs planten, een enkel decorstuk en zo nu en dan een nepdier te varen. De eenvoud slaat aan in die dagen. Niemand roept nog om computereffecten en verhaallijnen. Het kabbelende water en een plots opduikende neuspaard zijn genoeg.