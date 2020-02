Basement Jaxx, Eefje de Visser en Drukwerk nieuwe namen Dauwpop Hellendoorn

Huizenprij­zen stijgen meest in Wierden en Oost Gelre

6:15 ENSCHEDE/ WIERDEN - De gemiddelde verkoopprijs van huizen is in 2019 in alle gemeenten in Twente en de Achterhoek gestegen. Oost Gelre kent met 14,2 procent de grootste stijging. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).