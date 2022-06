Bedrijf voert marathon-actie voor Roessingh vanwege zieke Rijssenaar

Voor hoogbejaar­de Nel (88) uit Nijverdal is schilderen eerste levensbe­hoef­te: ‘Ik vergeet soms dat ik nog in mijn nachthemd rondloop’

NIJVERDAL - Als Nel Ros (88) aan het schilderen is, vergeet ze de tijd. Dan merkt ze soms tot haar grote schrik dat ze nog in haar nachthemd achter de ezel zit, dat de thee inmiddels steenkoud is geworden en ze het avondeten helemaal is vergeten.

23 juni