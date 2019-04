Ben (64) uit Nijverdal schreef boek over zelfmoord van zijn zoon: ‘Ik dacht: fuck man’

Nog geen drie maanden na de dood van zijn zoon stond Middelkamp al met het verhaal van Koen (31) in de krant. „We hebben daarna zelfs op het podium gestaan, voor 230 mensen. Erover verteld, met mijn vrouw Ria, dochter Jorien en zoon Ido. Ik sprak kort daarna een vrouw die Koen ook heeft gekend. Ze zei: ‘Dat kan niet wat jullie doen.’ Maar juist erover praten is enorm belangrijk. In gesprekken die ik voor mijn werk heb vertel ik over dingen die ik zelf meemaak. Ook dit. Sommige mensen wisten het niet en begonnen zo te huilen. Dat deed mij enorm veel. Ik had ook mensen die hier voor de deur stonden en toch maar doorreden. Niet binnen durfden te komen.”