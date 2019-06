Beroving door nepagent op parkeerplaats bij McDonalds langs A1 in Holten

Hoe nu verder met de gymzaal aan de Wilhelmi­nastraat in Wierden?

7:34 WIERDEN - De vloer is inmiddels aangepakt om nog wat tijd te overbruggen, maar de sportzaal aan de Wilhelminastraat in Wierden is en blijft op. Wethouder Eric Braamhaar hoopt in september stappen te kunnen zetten richting die zo gewenste nieuwe sportaccommodatie.