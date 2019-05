‘Beschonken vrachtwagenchauffeur’ vernielt vangrail A1 bij Rijssen

Ondernemer in Enter krijgt geen verzeke­ring door veilig­heids­ri­si­co's van buurman

29 mei ENTER/ALMELO - Het voortbestaan van twee aan elkaar grenzende bedrijven op industrieterrein De Vonder in Enter staat op het spel. Hoe de beslissing van de rechtbank in Almelo over twee weken ook uitvalt, het wordt voor de in het ongelijk gestelde ondernemer een moeilijke opgave om de continuïteit van zijn bedrijf te waarborgen.