Beschuldigd van permanent wonen in vakantiehuisje: ‘De gemeente Rijssen-Holten pest ons hier gewoon weg’

De Holter Weide is een klein parkje naast de provinciale weg tussen Rijssen en Holten. Er staan rond de zestig vakantiewoningen. Smalle paadjes, en percelen afgescheiden door groen. Het tweetal wil liever niet met hun naam in de krant. In het verhaal over een rechterlijke uitspraak, onlangs in deze krant, werden ze ‘de Amsterdammers’ genoemd. Dat vinden ze prima. Hij werkt in de Amsterdamse horeca en zij is afgekeurd wegens reuma.