Besmettingsgraad in Rijssen blijft torenhoog: hart van burgemeester bloedt

Dien en Arend-Jan uit Rijssen vullen elkaar al (meer dan) 60 jaar goed aan: ‘Het is wel een paar keer uit geweest’

RIJSSEN - Hij vond haar leuk omdat ze zo ‘gezellig’ is, maar zij vond hem een beetje ‘te stil’. Dus duurde het even voordat de verkering echt serieus werd. „Later vond ik het juist fijn dat hij zo rustig is, omdat ik heel erg druk ben”, zegt de 82-jarige Dien Dannenberg. Ze is 60 jaar getrouwd met haar man Arend-Jan.

17 november