Betonrot maakt onderhoud aan 70 jaar oude brug over Regge noodzakelijk: ‘Niets verontrustends’

HELLENDOORN - Medewerkers van Van Heteren Weg- en Waterbouw uit Hengelo zijn deze week in opdracht van de gemeente Hellendoorn begonnen aan onderhoudswerkzaamheden aan de brug over de Regge ter hoogte van landgoed Schuilenburg.

De Schuilenburgerbrug verbindt de Schuilenburger- met de Hellendoornseweg en vormt een belangrijke schakel voor het verkeer dat vanaf Hellendoorn richting Marle, Daarle en Den Ham en andersom rijdt. De brug is volgens de gemeente tot en met 29 april afgesloten voor al het gemotoriseerde verkeer, dat via aangegeven routes wordt omgeleid via Hulsen en Hancate waar de dichtstbijzijnde bruggen over de Regge liggen. (Brom)fietsers kunnen gewoon gebruik blijven maken van de brug.

Quote De bewapening in het beton is door diverse oorzaken gaan roesten, dat wordt in de volksmond ook wel betonrot genoemd Ewout Aman, projectleider Van Heteren Weg- en Waterbouw

Betonrot

Het onderhoud aan deze uit 1952 stammende brug gebeurt in fasen. De onderkant van de brug is in het recente verleden al aangepakt en volgens projectleider Ewout Aman van Van Heteren is nu de bovenkant aan de beurt, inclusief de rijbaan. „De bewapening in het beton is door diverse oorzaken gaan roesten. Het zet uit, komt bloot te liggen en zorgt voor schade aan het beton. In de volksmond wordt dat ook wel betonrot genoemd. Dat pakken we nu dus aan”, vertelt hij.

„We hebben inmiddels het asfalt van de rijbaan verwijderd om de toestand van de bovenkant van deze brug beter te kunnen inspecteren. Bij die onderzoeken hebben we niets verontrustends aangetroffen. Deze brug is nog steeds veilig door het verkeer te gebruiken. Als wij de aangetaste plekken hebben behandeld zorgt wegenbouwer Nexus Infra voor een nieuwe asfaltlaag. Aan de kant van Marle zat vlak voor de brug een kuil in het wegdek, dat wordt nu gelijktijdig opgelost.”

Buurtbus

De route van Buurtbuslijn 594 Nijverdal-Daarlerveen/Den Ham is tijdelijk gewijzigd en in deze periode worden de haltes aan de Reggeweg, Schapenmarkt en bij Schuilenburg niet aangedaan. In beide richtingen wordt tot aan de bushalte bij woonzorgcentrum De Blenke gereden. De route tussen Hellendoorn en Marle gaat via de Overwaterweg.

Volledig scherm Het werk aan de Schuilenburgerbrug gaat nog weken duren. © Han Haveman

Volledig scherm De Schuilenburgerbrug is alleen afgesloten voor het gemotoriseerde verkeer, (brom)fietsers kunnen gebruik blijven maken van deze verbinding. © Han Haveman