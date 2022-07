Bever van Hancate duikt eindelijk op en Karin legt hem vast: ‘We dachten, wat zit daar dan?’

HANCATE/NIJVERDAL - Niet iedereen geloofde erin, maar het bewijs is geleverd. Na zeker 200 jaar woont er weer een bever in Hancate. Om precies te zijn waar de Regge en het Veenkanaal samenkomen. Tijdens een wandeling wisten Karin en Jan Grootenhuis het dier te spotten. Karin twijfelde geen moment en greep haar camera. „Het was 100 procent zeker een Europese bever.”

De Nijverdalse en haar man liepen nietsvermoedend met hun hond op het bruggetje over het kanaal. „Ineens zagen we iets aan de rand van het water bewegen”, vertelt Karin. „Toen we beter keken, zagen we duidelijk een bever.” Ze maakt direct een paar foto’s, terwijl het dier het water ingaat om een stukje te zwemmen.

Om helemaal zeker te zijn van haar zaak, checkt ze de foto’s in een programmaatje op haar telefoon. „Daarmee kun je checken of het daadwerkelijk om een bepaald beest gaat”, weet Jan. „Al snel bleek het zeker dat het een bever was. En geen beverrat en geen otter.”

Thuis publiceert de fotografe het plaatje op sociale media. De beelden slaan in als een bom. Uit de commentaren blijkt dat het dier de laatste tijd vaker gespot is.

Speuren naar bever

Begin dit jaar treft biologieleraar Johannes Laarman uit Den Ham als eerste sporen aan in het gebied. Hij reageert verheugd op de foto’s van Karin Grootenhuis. „Zie je wel!”, zegt hij. „Ik wist wel dat er een bever zat. Dan hadden we het toch goed gezien. Ik was er pas nog, maar toen was het gebied vrij onbegaanbaar door brandnetels, dus ik kon niet goed dichtbij komen.”

Afgelopen februari laat Johannes de afgeknaagde takken zien aan Jeanette Boogmans van de Beverwerkgroep IJsseldal. Zij bevestigt zijn vermoedens dan al. De sporen zijn volgens de specialiste absoluut afkomstig van een bever. Of het dier de oevers van de Regge in Hancate dan ook daadwerkelijk als leefgebied heeft uitgekozen, weet ze niet zeker. „Het kan best dat een bever op doorreis hier even aan wal is gekomen en toen verder is gegaan”, zegt ze.

Bevers komen de laatste jaren weer wat vaker in Nederland. Onder meer vlakbij Deventer woont al geruime tijd een aantal bevers.

Volledig scherm De bever maakt zich klaar voor een frisse duik. © Karin Grootenhuis