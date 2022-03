Bevrijdingsactiviteiten Hellendoorn deels afgelast ‘uit respect voor de verschrikkelijke situatie in Oekraïne’

HELLENDOORN - Dit jaar geen Geallieerde jachtvliegtuigen die over het dorp scheren, geen gebeier van de bevrijdingsklokken of bonte stoet met ronkende voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog die langzaam door het centrum van Hellendoorn trekt. Een sober bevrijdingsfeest ‘uit respect voor wat zich nu in Oekraïne afspeelt’.

De Stichting Dorp Hellendoorn Bevrijd! heeft zo lang mogelijk gewacht om een definitief besluit te nemen over de geplande bevrijdingsactiviteiten in het dorp. Maar toen duidelijk werd dat de verwoestende oorlog elders in Europa blijft voortduren en in hevigheid alleen maar toeneemt vond het stichtingsbestuur dat de knoop moest worden doorgehakt.

‘In een spagaat’

„We zaten wat dat betreft natuurlijk in een spagaat. Enerzijds willen we blijven stilstaan bij onze bevrijding van de Duitse bezetter, opdat wij niet vergeten. Anderzijds hebben we de maken met een oorlog in Oekraïne en het feit dat de eerste groep vluchtelingen uit dat land inmiddels in ons eigen dorp wordt opgevangen. Vandaar dat we veertien dagen voor het feest aan iedereen duidelijkheid willen geven. We vieren onze bevrijding wel, maar op aangepaste wijze”, benadrukt secretaris Gerrit Mollink van de Stichting Dorp Hellendoorn Bevrijd!.

Quote Vanwege de oorlog in Oekraïne zaten we in een spagaat. We vieren onze bevrijding wel, maar op aangepaste wijze Gerrit Mollink, secretaris Stichting Dorp Hellendoorn Bevrijd!

De voor zaterdag 2 april geplande festiviteiten zijn afgelast. Dat geldt zowel voor de intocht van voertuigen van de Stichting Keep Them Rolling, het luiden van de kerklokken als de grote jaren ’40 party op de Hofmansweide. Na overleg met de basisscholen in het dorp is besloten de rebusactie voor de leerlingen wel te laten doorgaan. Die kunnen in etalages van winkels in het dorp oorlogsplaatsjes vinden, die corresponderen met letters op hun formulier waarmee ze de rebus kunnen oplossen.

Wel versiering

De Dorpsstraat wordt wel versierd met banieren met daarop afbeeldingen van Canadese soldaten, die tijdens de Tweede Wereldoorlog voor onze vrijheid zijn gesneuveld. Wijk- en buurtverenigingen is gevraagd terughoudend te zijn met het versieren van de straten of deze helemaal achterweg te laten.

Vlag uit op bevrijdingsdag

Op 10 april, de dag dat Hellendoorn door de Canadezen werd bevrijd, worden alle bewoners gevraagd de vlag uit te hangen als eerbetoon aan onze bevrijders, statement aan de vrijheid en een welgemeend gebaar in de richting van de Oekraïense bevolking dat Hellendoorn achter haar staat. Mollink: „Wij hopen hiermee recht te doen aan de gevoelens van een ieder, maar ook aan onze vrijheid onder het motto opdat wij niet vergeten’.”

Volledig scherm Dit jaar geen vliegtuigen, die laag over Hellendoorn scheren om het bevrijdingsfeest te vieren. © Lars Smook