Bevrijdingsfakkels zorgen voor lint van licht langs duister kanaal Almelo-De Haandrik

De Oranjecommissie vindt het belangrijk even stil te staan bij het einde van de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog. Na het luiden van de klok van De Schoof om 20.00 uur werd door de aanwezigen in deze kerk het Wilhelmus gezongen. Dat vormde het sein om overal in het kanaaldorp de 550 uitgedeelde fakkels te ontsteken. Bewoners langs kanaal Almelo-De Haandrik was gevraagd hun fakkels in de berm langs het kanaal te plaatsen zodat een lint van licht ontstond in het duister.