Bezoek voedselbank in Hellendoorn stijgt fors: ‘Afgelopen weken al dertig extra aanmeldingen’

Woningbe­zit­ters in Hellen­doorn zijn nog steeds meer kwijt dan in Rijs­sen-Hol­ten en Wierden

NIJVERDAL - De gemeentelijke belastingen (onroerende zaakbelasting, afvalstoffenheffing en het rioolrecht) voor huurders en woningbezitters in Hellendoorn stijgen volgend jaar met 4,5 procent. Wonen in deze gemeente is én blijft een stuk duurder dan in de buurgemeenten Rijssen-Holten en Wierden.

17 oktober