Bezoekers Zunasche heide moeten zich schamen: ‘Ze gooien gewoon afval van zich af’

Het is deze dag Landelijke Opschoondag. En dat betekent dat vrijwilligers voor IVN Natuureducatie Rijssen-Enter flink aan het werk zijn in de idyllische omgeving van Zuna met vergezichten over gras- en akkerland en in de verte de Sallandse Heuvelrug.

‘Schaam je’

Roel Oldenbeuving is één van de vrijwilligers die vandaag mee helpt om het zwerfafval op te ruimen. „Waar het afval vandaan komt en wie het heeft weg gegooid weet ik niet”, zegt hij terwijl hij langs de Schoneveldsweg loopt.

„Maar als het mijn kind zou zijn die zomaar rotzooi van zich afgooit, zou ik me heel erg schamen. Het is heel spijtig dat mensen zo met de natuur omgaan.”

Tas vol

De Rijssenaar is vanaf tien uur aan het opruimen en heeft in een uur tijd een vuilniszak vol afval verzamelt. Of daar nog wat bijzonders tussen zit? „Niet echt”, geeft hij aan. „Het is gewoon standaard afval wat je heel veel tegenkomt. Ik loop regelmatig met mijn vrouw in dit mooie natuurgebied en ook dan heb ik een tas bij me om het zwerfafval in te doen. Dus eigenlijk ben ik hier heel vaak aan het opruimen.”

Mensen vragen zich soms af waarom Roel dit doet en dan zegt hij altijd ‘iemand moet het toch doen’. „En het is natuurlijk ook fijn om de natuur een handje te helpen. Moet je eens kijken hoe mooi het hier is.”

Goede voorbeeld

Iets verderop langs de Petersdijk loopt zijn buurman Nico samen met zijn twee zoontjes Boaz (4) en Ezra (4). Hij woont in de wijk de Veeneslagen en is al even op pad met zijn kinderen. Ze hebben inmiddels twee vuilniszakken met afval, waaronder een paar herenschoenen, verzameld.

„De jongens zijn al een beetje moe aan het worden, maar vanochtend hadden ze er veel zin in. En zo leren ze ook dat wat je weg gooit, je ook weer moet opruimen.”

Hoogste tijd

Volgens initiatiefnemer en voorzitter Wim Baan van het IVN was het hoog tijd voor een intensieve schoonmaakactie. „We zijn niet alleen in Zuna geweest, maar ook hebben we de bermen aan de Enterstraat, Oplegger en de Dennenweg en het centrum van Rijssen opgeschoond. Het is echt niet te geloven wat er allemaal wordt weg gegooid. Er zijn heel wat zakken opgehaald. In totaal hebben er ongeveer 50 vrijwilligers, waaronder een tiental kinderen, mee gedaan.”