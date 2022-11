Bhv’ers gebruikten blusbommen bij brand Krönnenzommer: ‘Heel dapper van ze’

Een blusbom is een soort granaat die je van afstand in het vuur slingert, zegt deskundige Frank Butterman van het bedrijf Af-x Fire Solutions in Purmerend, de grootste leverancier van blusbommen in Nederland. „Ze werken enorm goed. Je blokkeert namelijk zuurstof in de vlammen.”

‘Niet zonder gevaar’

Bhv’ers worden volgens hem altijd getraind hoe ze de granaat moeten gebruiken. Het ronde voorwerp heeft een diameter van ongeveer 25 centimeter. Na het werpen komt er warmte vrij. Om die reden is het gebruik van een blusbom niet zonder gevaar, zegt Butterman. „Daarom is het ook heel dapper dat de bhv‘ers ze durfden te gooien. Je moet echt weten hoe je ermee moet werpen.”

Een blusbom is uitermate geschikt om brand te bestrijden in een ruimte, waar geen sprinklerinstallatie is. Dat zijn ruimten waar vuur niet met water geblust wordt, omdat dat teveel schade toebrengt of gevaarlijk is. Denk aan technische ruimten met een pomp of elektriciteitsvoorziening. In Krönnenzommer begon de brand niet hier, maar op een afdeling waar bewoners wonen.

Aerosolgas als blusmiddel

„Blusbommen zijn een goede aanvulling op de bekende brandblussers die je altijd in zorginstellingen ziet hangen. Uit die brandblussers komt poeder. Een blusbom verspreidt aerosolgas. Dit kwam in de jaren ‘80 op de markt in deze vorm, als alternatief voor halon. Dat laatste middel heeft een negatief effect op het milieu. Het is ook heel ongezond voor de mens. Het is inmiddels verboden”, zegt Butterman.

Hij is dus lovend over het dappere optreden van de bhv’ers, bestuurder Aline Poolen van ZorgAccent is dat ook. Krönnenzommer valt onder deze Almelose organisatie. „Ik heb deze medewerkers nog niet gesproken, maar wil ze wel complimenteren. In zo'n situatie als een brand is altijd de vraag wat je doet: Bevries je of kom je in actie.”

Hoe lang ZorgAccent al blusbommen in haar huizen heeft, weet Poolen niet. „Wat ik wel weet is dat lang niet alle zorgorganisaties ermee werken. Wij doen dat wel, het toeval wil dat het personeel twee weken geleden er nog in is getraind. Het voordeel van blusbommen is dat je ze in het vuur kunt gooien. Het ontstekingsmechanisme trek je eruit en daarna doet de bom zelf zijn werk.

Dat is een verschil met de rode brandblussers die aan de muur hangen. Die kennen we allemaal. Deze moet je blijven vasthouden. Die tijd kun je niet benutten om bijvoorbeeld bewoners te helpen.”

Het blusmiddel aerosol wordt in mobiele vorm gebruikt, zoals in blusbommen. Maar ook in vaste installaties, zoals op deze video is te zien.

Bedrijfshulpverleners van Krönnenzommer gebruikten blusbommen om het vuur in het verpleeghuis te doven.