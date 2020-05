Bieb-filialen in Haarle, Daarle en Daarlerveen blijven nog dicht

Overijssel nog groener: 1,1 miljoen bomen de grond in

19 mei RIJSSEN - ‘Iedereen een boom’ en als alle inwoners van Overijssel er een planten dan staan er over enkele jaren 1,1 miljoen nieuwe bomen in de provincie. Dat is in een notendop het actieplan van de Provincie Overijssel in samenwerking met Natuur & Milieu Overijssel.