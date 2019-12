Bijleveld getuigt: ‘Rabo zegde voldoende tijd toe bij verkoop Oad’

Ank Bijleveld verklaarde dat, dat Rabo-bestuurder Jan van Nieuwenhuizen haar de indruk heeft gegeven, dat de Rabo voldoende tijd zou geven om de overname door het Oad-busbedrijf door een groep Twentse investeerders rond te maken.

De familie Ter Haar voelt zich zwaar gedupeerd door de handelswijze van de Rabobank, dat Oad zes jaren geleden onnodig tot een faillissementsaanvraag zou hebben gedwongen. De Ter Haars willen schade claimen van meer dan 70 miljoen euro. En daarvoor is de verklaring van Ank Bijleveld van groot belang.

In de benen houden

Bijleveld, destijds Commissaris der Koning in Overijssel, belde met de Rabobank op verzoek van Oad, omdat de deal over overname van het busbedrijf van Oad dreigde te mislukken. Die verkoop was nodig om Oad, dat al jaren verlies draaide, in de benen te houden. De Ter Haars zelf zouden na verkoop van het busbedrijf doorgaan met de touroperating activiteiten van Oad.

Bijleveld belde op vrijdag 20 september 2013 met met Rabo-bestuurder Jan van Nieuwenhuizen. Vier dagen later, op dinsdag 24 september, vroeg Oad zelf het faillissement aan. De directie van de reisgigant uit Holten voelde zich daartoe gedwongen, omdat de afdeling bijzonder beheer van de Rabobank geen verder uitstel wilde geven voor het afronden van de verkoop van het busbedrijf van Oad. Als men, ondanks die weigering, toch was doorgegaan met Oad dreigde er persoonlijke aansprakelijkheid voor de schade in een faillissement.

Quote Het ging niet alleen om besluit om geld te verstrek­ken, maar het moest daarna ook worden uitgewerkt en vastgelegd Ank Bijleveld

Behoud van 1550 banen

Verkoop van het busbedrijf had de redding voor Oad betekend en het behoud van 1550 banen. De Twentse investeerders, onder wie Hennie ten Hag, Hein Trebbe en Rein Sanders, zouden het busbedrijf samen met PPM Oost – het participatiebedrijf van de provincies Overijssel en Gelderland – overnemen. Vandaar de bemoeienis van Bijleveld. De Rabobank eiste een kapitaalinjectie van 7,5 miljoen van Oad voor seizoenfinanciering en de familie Ter Haar kon daarvan zelf 2,5 miljoen opbrengen, bleek op een eerdere zitting

Grote belangstelling

De getuigenis van Bijleveld trok maandagochtend een volle rechtszaal, er moesten stoelen worden bijgezet. De aftrap was hilarisch. ,,Als ik u naar uw beroep vraag, wat zegt u dan”, wilde de rechter weten. ,,Minister”, antwoordde Bijleveld droogjes. Het verhoor bleek vervolgens vooral een woordenspel, waarbij de advocaten van de Rabobank en die van de familie Ter Haar elkaar vliegen probeerde af te vangen over zes jaar geleden in het telefoongesprek door Bijleveld en Van Nieuwenhuizen gebruikte formuleringen, uitgesproken woorden en zinnen.

Bijleveld: ,,Ik heb aangegeven dat PPM Oost in dat weekeinde zou kijken of het tot een overeenkomst met andere investeerders kon komen en dat daar tijd voor nodig was. Van Nieuwenhuizen zei dat er voldoende tijd zou worden geboden.”

Niets van 48 uur herinneren

Dat Van Nieuwenhuizen een termijn van maximaal 48 uur zou hebben genoemd waarbinnen alles afgesproken en uitgewerkt zouden moeten zijn, kon Bijleveld zich niet herinneren: ,,Het ging niet alleen om besluit om geld te verstrekken, maar het moest daarna ook worden uitgewerkt en vastgelegd. Anders was het gesprek een zinloze activiteit. Mijn indruk was dat er voldoende tijd was om tot afronding te komen, ik kan me niets van 48 uur herinneren.” Bijleveld vertelde verder niet tot in detail op de hoogte te zijn geweest van de liquiditeitspositie van Oad en problemen met het de Stichting Garatiefonds Reisgelden (SGR). ,,Ik wist dat de positie bij Oad nijpend was.”