Bijna verdubbeling aantal woningen om plan De Grave in Haarle rond te krijgen

In Haarle is al jaren sprake van een nijpend gebrek aan betaalbare woningen. Uit een in 2020 gehouden enquête onder de inwoners bleek dat honderd jongeren uit Haarle voor 2025 op zoek gaan naar een woning in het dorp en dat er binnen twee jaar een behoefte is aan circa dertig woningen. Die moeten worden gebouwd in plan De Grave aan de noordkant van Haarle. Het gebied is vernoemd naar een eeuwenoude boerderij die in 1970 afbrandde.