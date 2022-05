Bijzondere vissers aan de Twentse waterkant: Oekraïense Katja (32) en Marina (33) pakken hier hun oude passie op

Het is een wonderlijk duo aan de Twentse waterkant. Twee Oekraïense vrouwen, die elkaar tot kort geleden helemaal niet kenden. Nu delen ze lief en leed. „Soms zitten we in stilte, soms lachen we. Soms praten we over de oorlog en soms praten we over ons leven van voor de oorlog”, vertelt Marina. Katja knikt. „Het fijne is dat we bij het vissen niet altijd aan de oorlog hoeven te denken. Praten helpt. En luisteren ook.” De vrouwen hebben veel steun aan elkaar.