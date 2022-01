Bijzondere vondst: een Hellendoorns ‘stripboek’ uit 1854, gemaakt voor een latere burgemeester

Hulplijn van Evenmens en De Welle is weer open: ‘Het geeft een goed gevoel’

WIERDEN/HELLENDOORN - Wie moeite heeft met boodschappen doen of gewoon even met iemand wil praten, kan deze lockdown weer terecht bij de Hulplijn. Vrijwilligers van Stichting de Welle en Evenmens helpen hun dorpsgenoten met een hulpvraag, hoe klein die ook is.

12 januari