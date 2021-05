Blijdschap na gestaakte windmolenplannen in Rijssen-Holten: ‘Maar er wacht nog lange marathon’

Nijverdal­se speeltuin ligt vol glas na windhoos en moet worden afgegraven

27 mei NIJVERDAL - De speelplek op de hoek Pinksterbloem/Lisdodde (Kruidenwijk-Zuid in Nijverdal) is in opdracht van de gemeente Hellendoorn afgezet met bouwhekken. Dat is een gevolg van de windhoos, die deze omgeving dinsdagmiddag teisterde.