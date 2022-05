BLOS-leden voelen zich ‘stelselmatig genegeerd’, maar raad geeft groen licht voor nieuwe kunstgrasvelden

In de brief schrijven Yolanda Bergboer, Gischja van de Kasteele, Bernd Slettenhaar en Aart Stegeman dat zij in de bijna vier jaar durende ‘kunstgrassoap’ meestal ‘pas achteraf’ en ‘heel summier’ zijn geïnformeerd over de stand van zaken. Ze stellen dat het college daarmee in strijd handelde met het instellingsbesluit, waarin is vastgelegd welke taken en bevoegdheden het college heeft overgedragen aan deze bestuurscommissie.

Zeer verrast

‘Onaanvaardbare kapitaalvernietiging’

De vier BLOS-leden vragen verder aandacht voor het feit dat de vier oude kunstgrasmatten worden vernietigd in plaats van elders te worden hergebruikt. In hun ogen is dat ‘onnodig’, ‘onaanvaardbare kapitaalvernietiging’ en ‘niet duurzaam’. Nijhof is het daar helemaal mee eens, maar betoogt dat de gemeente niet anders kan vanwege de aanbestedingsregels. „Het verwijderen van de oude kunstgrasmatten is onderdeel van de aanbesteding. Als producent kent Ten Cate deze velden het beste en is daardoor ook beter in staat hiervoor nieuwe gebruikers te vinden. Dat zou deze leverancier financieel voordeel opleveren en dat is niet toegestaan.”