Boer Jan uit Dijkerhoek doet wéér mee aan Expeditie Robinson: ‘Ik kon er geen nee tegen zeggen’

Expeditie Robinson is afzien weet ‘boer’ Jan Bronninkreef. „Het is zwaar”, zegt hij. „Je valt kilo’s af, maar de sfeer om samen te overleven is gigantisch.” En daarom wilde hij wéér meedoen. Ook zijn vrouw Ineke vond een nieuwe deelname aan het programma prima. Zij wist hoe graag haar man dat wilde. „En ik redde het hier op de boerderij heus wel weer zelf”, aldus de boerin.

Vanaf volgende week zit Jan weer wekelijks met zijn vrouw voor de buis voor de All Star-editie. „Ik weet precies wat er gebeurt”, zegt Bronninkreef. „Maar ik weet niet hoe het in beeld komt. Ook weet ik niet wat er in andere kampen is gebeurd. Het blijft dus ook voor mij spannend.” Of hij ook dit jaar de overwinning in de wacht sleept, dat mag hij niet verklappen. Dat is strikt vertrouwelijk.