‘Boer Jan’ uit Dijkerhoek wint Expeditie Robinson 2018

DIJKERHOEK - Jan Bronninkreef (53) uit Dijkerhoek is de winnaar geworden van Expeditie Robinson 2018. In een bloedstollende finale was de boer uit Dijkerhoek te sterk voor medefinalisten Gregory Sedoc en Dominique Hazeleger. Na 32 dagen op een onbewoond eiland gezeten te hebben bleek hij de sterkste te zijn van de 21 kandidaten die deelnamen.

Donderdagavond werd de finale op televisie uitgezonden. In de Ziggo Dome keken liefst 10.000 fans live mee naar de laatste uitzending van dit seizoen. “Dit is echt ongelooflijk. Wat geweldig dat jullie allemaal zijn gekomen”, zei Jan. Niet alleen in de evenementenhal waren veel trouwe fans aanwezig, want ook in café Bonte Paard in Dijkerhoek hadden veel trouwe fans zich verzameld. Zij keken massaal mee naar de ontknoping. De afgelopen weken ontpopte het zalencentrum nabij het buurtschap zich tot spontaan clubhuis van de fanclub van Jan Bronninkreef. Al die mensen zagen donderdagavond hoe ‘hun’ Jan afrekende met Gregory en Dominique.

Voor de finale gierde de adrenaline bij de melkveehouder door zijn lijf. “ik was gigantisch afgevallen, maar ik merkte ook dat ik na het bereiken van de finale extra energie kreeg. Fysiek was ik erg afgezwakt, maar mentaal was ik nog erg sterk.”

De finaleproef

Liefst 32 dagen zaten de drie overgebleven kandidaten op een onbewoond eiland. In de allerlaatste proef van de expeditie moesten zij een loodzwaar parcours afleggen. De finalisten moesten onder meer een puzzel oplossen, klimmen, banjeren door een mangrove vol modder en een zelfgefabriceerde hengel maken. Jan lag lange tijd achterop, maar verdiende onderweg meer ‘kogels’ omdat hij de opdrachten beter uitvoerde. Hierdoor hoefde hij minder kisten te openen. In deze kisten zaten dieren die geteld moesten worden (onder andere kikkers, krabben en kreeften). Door de verzamelde kogels mocht Jan meerdere kisten overslaan en kon hij goede antwoorden kopen. Hierdoor verkleinde Jan zijn achterstand aanzienlijk. Na een indrukwekkende inhaalrace was Jan uiteindelijk tot verbazing van velen de eerste die het vreugdevuur liet branden. Hiermee kroonde hij zich tot de nieuwe winnaar van Expeditie Robinson.

Droom die uitkomt

Jan’s deelname aan Expeditie Robinson was een langgekoesterde ambitie: „Ik wilde al sinds het allereerste seizoen in 2000 meedoen, maar in die tijd was het echt niet mogelijk”, vertelde Jan eerder al tegenover Tubantia. „Het was veel te druk op de boerderij en onze kinderen waren nog jong. Toen het programma overstapte op bekende deelnemers dacht ik dat die kans dus nooit meer zou komen. Maar sinds vorig jaar mogen ook ‘onbekende Nederlanders’ weer meedoen. Nu was het tijd.”

Boer Jan is de opvolger van Carlos Platier Luna. De Oldenzaler won vorig jaar de finale van het populaire survivalprogramma.

Voor het begin van Expeditie Robinson ging Tubantia-verslaggever Bjorn Weinreder langs in Dijkerhoek. De trotse boer vertelde daar voor het eerst over zijn ervaringen op de Filipijnen. Bekijk de video hieronder.