Boeren in Hellendoorn in opstand tegen ozb-verhoging

Brandje bij Lucky in Rijssen, vuurwerk vermoede­lijk de oorzaak

17 oktober RIJSSEN - De brandweer is donderdagochtend uitgerukt om een brandje te blussen in de bosjes bij de uitgaansgelegenheid Lucky aan de Morsweg in Rijssen. Bij de brand kwam behoorlijk wat rook vrij, maar had verder weinig om het lijf.