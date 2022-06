Boeren verzamelen langs de A1 bij Holten, viaduct over snelweg bij Azelo geblokkeerd

In Wierden bezoekt de koning voor het eerst een Molukse gemeen­schap: ‘Toch stukje erkenning van onze geschiede­nis’

WIERDEN - Het voor het eerst dat koning Willem-Alexander vrijdagmiddag in Wierden een Molukse gemeenschap in Nederland bezoekt. „Ik zie het als een stukje erkenning van onze geschiedenis”, zegt Paul Salakory, zelf geboren en getogen in kamp Vossenbosch, jarenlang woonoord voor Molukse KNIL-militairen en hun gezinnen. Maar niet iedere Molukker staat er zo positief tegenover.

