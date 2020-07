Boerenactie bij Albert Heijn in Zwolle zorgt voor lege schappen: ‘Wij kunnen 230 winkels niet bevoorraden’

Update Albert Heijn-filialen in onze regio zitten vrijdag met leeg rakende schappen. Door de boerenactie bij het distributiecentrum van AH in Zwolle kunnen 230 winkels niet worden bevoorraad. Het treft vooral de dagverse en gekoelde producten.

Albert Heijn vindt dat boeren hun grieven over de veevoerkwestie die momenteel speelt, niet over de rug van de supermarktketen onder de aandacht moet brengen. Woordvoerster Anoesjka Aspeslagh: ,,Dat is een regel van minister Schouten. Het is dus belangrijk dat boerenorganisaties met de overheid hierover in gesprek zijn en tot oplossingen komen.’’

Zij meldt dat er door de blokkade 230 winkels niet kunnen worden bevoorraad. Een eerste gesprek tussen boeren, AH en politie heeft geen resultaat opgeleverd, de boeren zijn niet van plan om te vertrekken.

Holten

In Holten waarschuwt de winkel online voor leeg rakende schappen of uitverkochte producten. Volgens supermarktmanager Arthur Haafkes gaat het vooral om fruit, groente, vleeswaren, kaas. “Her en der beginnen schapen leeg te raken van bepaalde artikelen.”

Ook andere AH-zaken hebben er last van. Dat er juist vandaag actie wordt gevoerd is voor de supermarkten niet handig, zegt hij.

Personeel naar huis gestuurd

„De vrijdag, zo vlak voor het weekeinde, is altijd een extra drukke dag in supermarkten. De drukste dag van de week. Vanmorgen vroeg stond er een ploeg van 20 man klaar om de voorraden bij te vullen. Een deel doet nu even ander werk; de rest is naar huis gestuurd en staat daar stand-by voor als er in de loop van de dag nog nieuwe voorraad komt.”

Of die nog komt is niet zeker. Haafkes zegt dat ‘het op zich geen ramp is’. “Bepaalde artikelen raken op. Ik liep net langs de schappen; kipfilet bijvoorbeeld. Maar er zijn genoeg alternatieven. Het is niet zo dat de alle vers-afdelingen leeg zijn.”

Behalve de waarschuwing op Facebook zijn er ook in de winkel flyers opgehangen met een uitleg waarom bepaalde artikelen nu niet beschikbaar zijn. Volgens Haafkes reageren de klanten daar begripvol op. Hij zelf ook: “Iedereen heeft in Nederland het recht de demonstreren.”

Al derde blokkade

Boze boeren voeren voor de derde keer in een week tijd actie in Zwolle. Net als maandag was het distributiecentrum van Albert Heijn in Zwolle het doelwit. ,,Wij willen duidelijkheid van iedereen, dus ook van de directie van AH’’, aldus actie-woordvoerder Ronald van der Scheer. Volgens hem zijn er meer dan tweehonderd tractoren aanwezig.

De actie begon vanmorgen al rond half vijf en was niet aangemeld bij de autoriteiten. De blokkade van het distributiecentrum wordt georganiseerd door een min of meer losse groepering. ,,Een aantal boeren in de regio IJsselland dat contact met elkaar heeft via Whatsapp-groepen. Omdat er strubbelingen waren binnen Farmers Defence Force hebben wij deze acties vanuit regionale groepen zelf georganiseerd.’’

Boeren willen eerlijke prijs

Doel van de actie: ,,Meer erkenning, eerlijke prijzen, meer duidelijkheid over regels. Nu weer met die voerregel: minister Schouten moet duidelijker zijn, niet zeggen dat ze bezig is met dingen, maar komen met concrete plannen.’’

Waarom het distributiecentrum van Albert Heijn weer doelwit is: ,,Zij vermarkten onze producten, maar de marges tussen wat zij vragen en wij krijgen, worden steeds groter. De onvrede groeit over al dit soort zaken, wij willen duidelijkheid van iedereen in de keten die met ons te maken heeft, dus ook van de directie van Albert Heijn.’’

Hoe lang de actie gaat duren, is niet duidelijk. Maar aangezien het optuigen van een complete friettent is het einde nog niet in zicht.Van der Scheer: ,,Wij hebben grote, diepe broodtrommels die constant worden bijgevuld, dus we staan er nog wel even.’’

Volledig scherm De Albert Heijn-vestiging in het centrum van Holten. © Google Maps