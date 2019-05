Boete voor drugsrijder op A1 bij Holten

Taakstraf en rijontzeg­ging voor Nijverdal­ler die met slok op lantaarn­paal ramt

3 mei HELLENDOORN - Met een flinke slok op knalt B. in januari met zijn auto tegen een lantaarnpaal in Hellendoorn. Dat terwijl de 56-jarige Nijverdaller op weg was naar zijn werk. Het gevolg: 80 uur taakstraf en een rijontzegging van anderhalf jaar.