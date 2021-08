Bökkers-gitarist gaat nu voor ‘rock and roll-money’ met eigen galerie in Nijverdal

De meeste mensen kennen hem van de stampende rock and roll die de band Bökkers jarenlang op de podia produceerde. Een zeer succesvolle band die het zelfs tot de grote podia, zoals die op de Zwarte Cross, schopte. Maar in januari vorig jaar trokken ze de stekker er uit. Het was mooi geweest. „We hadden nog een afscheidstournee op het programma staan”, vertelt Neimeijer, „maar die is door corona afgelast. En om meer dan een jaar later alsnog op pad te gaan, zagen we niet zitten. Iedereen was al met andere dingen bezig.”