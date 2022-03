Bos Bedden opent tweede vestiging in Nijverdal: ‘Ik heb voldoende energie om te blijven groeien’

Raadslid Thea ten Have (66) is nog te jong van geest om Hellen­doorn­se politiek te verlaten: ‘Ik maak me grote zorgen over de lokale democratie’

HAARLE - Thea ten Have (66) uit Haarle staat op plek 2 op de kieslijst van Lokaal Hellendoorn. Het bevlogen raadslid was hierdoor ‘compleet overdonderd’. „Dit had ik nooit verwacht, ik ga keihard werken om het vertrouwen dat de leden van onze partij in mij hebben gesteld helemaal waar te maken.”

3 maart